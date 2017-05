Jeder zweite Bundesbürger sieht Cybersicherheit gefährdet

Bild: ThePixelman

Die jüngsten Cyberattacken mit dem Erpressungstrojaner WannaCry oder Leaks durch Hackergruppen während der französischen beziehungsweise amerikanischen Präsidentschaftswahl haben der Öffentlichkeit offenbar vor Augen geführt, wie wichtig der Schutz des Cyberraums für nationale Stabilität sein kann. In einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom haben jedenfalls zwei Drittel (67 Prozent) der Befragten angegeben, dass die Bundeswehr in der Lage sein muss, im Internet offensiv zu agieren. Ebenfalls zwei von drei der Befragten (67 Prozent) finden, dass die Bundeswehr sich so aufstellen muss, dass sie das Land auch im digitalen Raum verteidigen kann.Jeder Zweite (49 Prozent) sagt, dass Deutschland auf die Herausforderungen des Cyberwar nicht ausreichend vorbereitet ist. 61 Prozent sind der Meinung, dass die Bundeswehr digitale Technologien stärker nutzen sollte.