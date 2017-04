Adblock Plus-Mutter Eyeo übernimmt Bezahldienst Flattr

06.04.17 Die umstrittene Firma Eyeo , Anbieter des Adblockers Adblock Plus, hat den schwedischen Bezahldienst Flattr übernommen. Bei letzterem handelt es sich um ein Verfahren, mit dem Nutzer freiwillig für kostenfrei Inhalte zahlen können. Prominenter Flattr-Anwender ist die Tageszeitung Taz , die so auf eine Paywall verzichten will.