Das sind die wichtigsten Youtube-Influencer am Gaming-Markt

Top 5 Games September: Minecraft stark, Pokémon verliert an Hype

Top-Influencer: Einblicke in die deutsche Youtube-Gamer-Szene

Die Rising Stars

Die Studienautoren gingen der Frage nach, zu welchen fünf Spielen deutsche Youtuber im Monat September die meisten Views erhalten haben: Platz 1 geht erneut an den Evergreen Minecraft von Microsoft (113,7 Millionen Views), gefolgt von Rockstar Games mit GTA (39 Millionen Views). Auf Platz 3 kommt Nintendos Pokémon, das weiter an Interesse verliert (von 39 auf 28,5 Millionen Views), Platz 4 geht an FIFA von Electronic Arts (27,6 Millionen) und Platz 5 an Newcomer und Mobile Game Clash (Clash of Clans, Clash Royale) von Supercell (13,7 Millionen).Aus den Top 5 nicht direkt ersichtlich ist eine interessante Entwicklung: War No Man's Sky von Sony Interactive Entertainment im vorherigen Monat noch auf Platz 5, ist es im September auf Platz 19 abgestürzt (von 10 Millionen auf 1,8 Millionen Views). Der Grund ist Top-Youtuber Gronkh. Er hat aufgehört, dieses Game auf seinem YouTube-Kanal zu spielen. Offenbar reicht das bereits aus, damit ein Game wie No Man's Sky massiv an Sichtbarkeit und "Einschaltquote" innerhalb eines Monats verliert.Jedes der oben genannten Top-Spiele hat einen Top-Influencer. Und es sind nicht automatisch die Youtuber mit über einer Million Abonnenten, die den ersten Platz belegen. Im Vordergrund stehen vielmehr die durchschnittlichen Views pro Video - also die größte Reichweite pro Video und jeweiligem Spiel: Bei Minecraft hält sich Youtuber Paluten auf Platz 1, bei GTA übernimmt Brox mit seinen "Best Moments"-Compilations die Führung.ConCrafter ist im September die Nummer 1 in Sachen Pokémon, bei FIFA dominiert Candyland. Dieser Kanal erstellt Splitscreen-Videos und vergleicht so die Grafik von Spielen auf verschiedenen Plattformen. Bei Neueinsteiger Clash ist Puuki der Top-Influencer des Monats September.Dies sind die Youtube-Kanäle mit Abonnentenzahlen zwischen 50.000 und 100.000, die im August die größten Zuwächse im August verbuchen: Bei Minecraft bleibt Reved zum zweiten Mal in Folge der Rising Star. Doppelsieg für Zaaap. Der Youtube-Kanal ist bei GTA und Pokémon im Monat September führend. LPMassive wird schon bald die 100.000-Abonnenten-Marke durchbrechen und aus dieser Kategorie zu den größeren Influencern aufsteigen. Für den Monat September sichert er sich aber noch Platz 1 bei FIFA als Rising Star.Auffällig: Bei Neueinsteiger Clash gab es im September keine Rising Stars, die sich innerhalb der benötigten 50.000 bis 100.000 Abonnenten bewegten. Das Spiel ist vor allem dank vieler kleiner Youtube-Kanäle in die Top 5 gestiegen - sie allein haben für zwei Drittel aller Views gesorgt. Von insgesamt 3.057 Videos gehen 2.131 auf das Konto von Kanälen unter 50.000 Abonnenten.Den kompletten YouTube Influencer Report: Games gibt es auf reports.strg.de