Umfrage: Wie wichtig sind Awards für Ihre Agentur?

08.02.17 Awards spalten die Branche: Viele Agenturen nehmen mit Begeisterung teil, andere wiederum halten sie für überflüssig. Wie Sie als Agentur beziehungsweise als Agenturkunde darüber denken, möchte iBusiness in der aktuellen Umfrage ermitteln.

Umfrage: Agenturen sind gefragt: Die wichtigsten Awards für die Interaktivbranche 2017 Wir wollen den Stellenwert von Awards in der Interaktivbranche ermitteln. Dazu möchten wir von Ihnen als Agentur wissen: Welche Wettbewerbe und Wettbewerbsbereiche sind am wichtigsten? Lohnt sich die Teilnahme für Sie? Wie viel Geld investieren Sie in Award-Marketing? Unsere Agentur nimmt an Awards teil Ja Nein Die Teilnahme an Awards lohnt sich für die Agentur Ja Nein Von unseren (Neu-)Kunden bekommen wir positives Feedback bzw. werden auf Awards angesprochen Ja Nein Für uns sind folgende Awards wichtig (geografisch) Regionale Awards Deutsche Awards Europäische Awards Internationale Awards Für uns sind folgende Awards wichtig (Ausrichtung) Branchen-Awards mit Online-Kategorien (Touristikaward) Design-Awards (ADC*E Best of European Design) Produzentenbranchen-Awards (ECommerce-, ELearning-, Internet-, DS-, Agentur-Awards) Marketing- & Werbe-Awards (ADC) Mobile-Awards (Global Mobile Awards) Publikum-Awards Start-up-Awards Nachwuchs-Awards Unsere Agentur gibt folgenden Betrag (¤) im Schnitt pro Jahr für Award-Marketing aus: Aus folgenden Beweggründen nimmt unsere Agentur an Awards teil Stärkt die Bindung unter den Mitarbeitern Schult die Mitarbeiter Werbeeffekt in der Öffentlichkeit Akquise-Argument gegenüber potenziellen Kunden Bestätigung für den Kunden über die Qualität der geleisteten Arbeit Aus folgenden Gründen nimmt unsere Agentur NICHT an Awards teil Zu teuer Zu hoher Zeitaufwand Unsere Auftragsbücher sind ohnehin voll Kosten und Zeitaufwand sind höher als der positive Effekt Der Award-Markt ist zu unübersichtlich Wir haben keine Chance zu gewinnen Awards werden als Marketing-Tool überschätzt Wie einfach ist es, Kunden zu überzeugen, mit einem Projekt an einem Wettbewerb teilzunehmen? Einfach, die meisten Kunden sind dafür offen Mittel, ein Teil der Kunden ist dazu bereit, andere nicht Schwierig, kaum ein Kunde ist dazu bereit Ich weiß nicht Für unsere Agentur sind folgende drei die wichtigsten Awards in den kommenden 12 Monaten: Außerdem nehmen wir an folgenden Awards teil

Welche Wettbewerbe und Wettbewerbsbereiche sind für Sie als Agentur am wichtigsten? Wie viel Geld investieren Sie in Award-Marketing? Und wählen Sie als Agenturkunde eher eine Agentur aus, die erfolgreich an Wettbewerben teilnimmt?Für die Umfrage unter Agenturkunden beziehungsweise Unternehmen geht es hier lang Agenturen füllen bitten den unten stehenden Online-Fragebogen aus. Die Teilnahme dauert nur zwei Minuten. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!