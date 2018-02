Aktuelle Ausschreibungen

Bild: Conosco

(Ausgeschrieben sind Kommunikations- und Eventmanagementleistungen einer Agentur für einen Auftraggeber in Wien)(Ausgeschrieben sind Beratungsleistungen zu Arbeitgeberimagekampagnen und Stellenausschreibungskonzepten sowie die Veröffentlichung von Anzeigen im Online- und Printbereich für einen Auftraggeber in Frankfurt am Main)(Ausgeschrieben sind Beratungsleistungen in den Bereichen Digitalisierung / Innovation / Organisationsentwicklung für einen Auftraggeber in Erfurt.)(Ausgeschrieben ist die Konzeption und Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen im Bereich Absatzwerbung mit den Schwerpunkten Vertriebskommunikation, Direktmarketing und Verkaufsförderung für einen Auftraggeber in Hamburg.)(Ausgeschrieben ist der Relaunch bzw. das Webdesigns einer Website für einen Auftraggeber in Stuttgart)