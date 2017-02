Dessous und Sextoys: Jeder vierte Deutsche kauft sie online

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Wer hätte das gedacht? Beim Thema Dessous und Love- oder Sextoys sind Deutsche offener als andere Europäer: Wie eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos unter Internetnutzern in Deutschland, Frankreich und Großbritannien zum Thema E-Commerce ergab, kaufen 62 Prozent der Deutschen Produkte aus dem Bereich Dessous oder Love- und Sextoys. Damit liegen sie deutlich vor den Briten (55 Prozent) und Franzosen (54 Prozent). Bezogen wird die erotische Ware von gut einem Viertel (26 Prozent) der deutschen Käufer hauptsächlich online. Briten (22 Prozent) und Franzosen (18 Prozent) sind hier etwas zurückhaltender.Jüngere Deutsche (18 bis 35 Jahre) schlagen bei diesen Produkten besonders häufig zu: Sieben von zehn (69 Prozent) Befragten geben an, Dessous oder Love- und Sextoys zu kaufen, während es unter den Deutschen zwischen 52 und 65 Jahren nur knapp die Hälfte tun (52 Prozent). Wenn auch jeder zweite Mann (52 Prozent) angibt, die erotischen Produkte zu kaufen, sind es bei den Frauen 72 Prozent.Jeder dritte jüngere Deutsche (18 bis 35 Jahre) bestellt Dessous oder Love-/Sextoys hauptsächlich und 12 Prozent sogar ausschließlich online. Unter den deutschen 52- bis 65-Jährigen ist der Anteil nicht einmal halb so hoch (5 Prozent). Männer und Frauen haben unterschiedliche Einkaufpräferenzen bei dieser Produktkategorie. Etwa gleich viele Frauen kaufen diese Artikel hauptsächlich online (29 Prozent) oder aber im Geschäft (27 Prozent). Bei Männern überwiegt deutlich der Anteil der Onlinekäufer (25 Prozent) gegenüber nur 14 Prozent, die lieber im Geschäft shoppen.