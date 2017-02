Zwei von drei Onlinekunden haben schon nach Rabattcodes gesucht

Bild: Stefan Schweihofer Pixabay

Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 1.114 Online-Einkäufern ergeben. Bei den 14- bis 29-Jährigen hält sogar mehr als die Hälfte (51 Prozent) regelmäßig oder manchmal Ausschau nach Gutscheinen. Bei den 30- bis 40-Jährigen sind es 43 Prozent, bei den 50- bis 64-Jährigen 29 Prozent. In der Generation 65 Plus schaut dagegen nur rund jeder Zehnte (11 Prozent) regelmäßig oder manchmal nach Rabatten.Auch Bonus- und Treueprogramme mögen die Deutschen. Im Schnitt sammelt jeder Online-Einkäufer bei mehr als zwei Programmen Treuepunkte oder Treuemeilen. 57 Prozent nehmen an bis zu fünf Programmen teil. Jeder Zehnte (10 Prozent) hat sogar mehr als fünf entsprechende Bonuskarten in seinem Geldbeutel beziehungsweise Apps auf seinem Smartphone. Dabei sind Frauen engagierter: Während 62 Prozent der Männer bei Bonusprogrammen mitmachen, sind es bei den Frauen sogar 73 Prozent. 11 Prozent der Befragten verweigern sich den Treueprogrammen aber auch ganz.