Last Mile: Sieben Thesen zur Zukunft der Zustelllogistik

06.12.17 Welche Anforderungen und Wünsche haben Online-Shopper an Versand- und Lieferservices? Wie wirkt sich die Anspruchshaltung auf das Angebot von Händlern und Dienstleistern aus? Diesen Fragen geht das ECC Köln in Zusammenarbeit mit Hermes in einem aktuellen Thesenpapier nach. Das Ergebnis sind 7 Thesen zur Zukunft der Zustelllogistik .