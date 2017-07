Metro-Chef glaubt nicht an Online-Supermärkte

Bild: Metro Metro-Chef Olaf Koch hält den stationäre Handel für unterschätzt

So lange die Kunden wegen ein paar Cent Preisunterschiede den Supermarkt wechseln, werden sie nicht extra für einen Lieferdienst bezahlen wollen, glaubt Metro-Chef Olaf Koch . "Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel ist extrem wettbewerbsintensiv. Es gibt ein unglaublich dichtes Netz an Läden. Der Marktanteil der Discounter liegt bei mehr als 40 Prozent, viele Kunden achten also stark auf die Preise", erklärte Koch in einem Interview mit Zeit-Online . Weitere Gründe, die nach seiner Meinung gegen Online-Supermärtke sprechen: Die Kunden wollen sich vor Ort inspirieren lassen, bei der Kaufentscheidung beraten lassen und die Qualität selbst überprüfen.