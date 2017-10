Otto sucht Beteiligungen und will Töchter an die Börse bringen

20.10.17 Die Otto Group denkt nicht nur über einen Börsengang von About You nach, sondern will auch andere Töchter aufs Parkett bringen.

Bild: Otto Group Alexander Birken, Otto-Group: 'Technologiegetriebene Handelsdienstleister' gesucht.*

Gegenüber dem Handelsblatt sagt Unternehmenschef Alexander Birken , das Unternehmen suche dafür externe Investoren, um das Wachstum beschleunigen zu können. Die Otto Group will sich aber auch selbst verstärkt an anderen Unternehmen beteiligen, bevorzugt an "technologiegetriebene Handelsdienstleister." Zugleich will Birken das Drogerie- und Kosmetikgeschäft ausbauen. Eine ähnliche Strategie hatte zuletzt der Modehändler Zalando angekündigt.Das Handelssegment rund um den Medikamente und Drogerieartikel wächst derzeit besonders stark, wie zuletzt die Auswertung der Top-100-Shops zeigte (siehe iBusiness: Gewinner und Verlierer - Das sind Deutschlands Top-100-Shops ).