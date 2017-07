Scholz&Friends: Joint-Venture mit globaler Digitalagentur Possible

31.07.17 Die Kreativagentur Scholz & Friends sammelt Digital-Knowhow ein und schließt ein Joint-Venture mit Possible Deutschland , Tochter der WPP-Tochter Possible Worldwide und auf Performance-Marketing und Design spezialisiert. Die Zusammenarbeit soll in flexiblen Teams an den Standorten der Agenturpartner in Hamburg, München, Berlin und Düsseldorf stattfinden.