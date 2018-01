Künstliche Intelligenz: US-Forscher betreiben Wahlprognose mit Streetview-Fotos

09.01.18 Aus den Fotografien auf Googles Streetview lassen sich weitreichende demoskopische Erkenntnisse extrapolieren. Das hat eine Forschergruppe an der Stanford-Universität herausgefunden. Denn abgestellte Autos geben Aufschluss darüber, welche politische Partei in einem Viertel gewählt werden wird.

Bild: Google Streetview aus der Fraumünsterstrasse in Zürich

So liegt die Chance bei fast 90 Prozent, dass ein Wahlbezirk an einen Demokraten geht, wenn dort vor allem viertürige Stufenhecklimousinen geparkt sind. Die Forscher haben geparkte Autos mittels Deep-Learning-Algorithmen ausgewertet und als Indikatoren für bestimmte Einkommenstufen und Bevölkerungsschichten genutzt. So waren sie in der Lage, vorhandene demographische Daten um weitere Informationen zu ergänzen, berichtet Heise Diese Forschungen zeigen, wie sich aus Onlinediensten mit allgemein verfügbaren Informationen vollkommen andere Erkenntnisse gewinnen lassen als von den Machern intendiert.