Payment: Sieben von zehn Internetnutzer erledigen Bankgeschäfte online

Bild: vanmarciano / Pixabay

Laut repräsentativer Umfrage des Bitkom finden 89 Prozent der Befragten ihr Online-Banking intuitiv und leicht zu handhaben. 88 Prozent sagen, dass die Anwendung alle Funktionen bereithält, die sie im Alltag für ihre Bankgeschäfte benötigen. 82 Prozent empfinden ihr Online-Banking als übersichtlich und selbsterklärend. Drei Viertel (75 Prozent) bewerten ihr Online-Banking als sicher und fast ebenso vielen (73 Prozent) macht die digitale Kontoführung Spaß.In der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen verwenden 77 Prozent Online-Banking (2016: 72 Prozent). Bei den 14- bis 29-Jährigen und den 50- bis 64-Jährigen sind es in diesem Jahr 73 Prozent (2016: 70 und 74 Prozent). Auch bei älteren Menschen kommt die digitale Kontoführung gut an: Mehr als jeder zweite Internetnutzer über 65 Jahren (59 Prozent; 2016: 54 Prozent) wickelt seine Bankgeschäfte inzwischen online ab. Von den befragten Internetnutzern erledigt jeder Dritte (33 Prozent, 2016: 30 Prozent) seine Bankgeschäfte heute sogar ausschließlich per Internet und verzichtet damit auf den Filialbesuch und den persönlichen Kontakt zu einem Bankangestellten. 64 Prozent der Befragten besuchen zusätzlich hin und wieder eine Bankfiliale (2016: 68 Prozent).Unter den Nicht-Nutzern spielen 5 Prozent mit dem Gedanken, Online-Banking in absehbarer Zeit auszuprobieren (2016: 8 Prozent). 8 Prozent können sich hingegen noch nicht vorstellen, Online-Banking künftig zu nutzen (2016: 6 Prozent). Nur 7 Prozent geben an, die Finanzanwendung auf keinen Fall nutzen zu wollen, im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 12 Prozent. Vier Prozent der Befragten haben Online-Banking zwar ausprobiert, aber sind nicht dabei geblieben.