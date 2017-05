Digitales Deutschland 2020: In welchen Märkten Umsatzpotenziale liegen

12.05.17 Der deutsche Onlinehandel boomt. In 2016 wurden im Bereich E-Commerce 50,7 Milliarden Euro hierzulande umgesetzt, 2020 sollen es 69,1 Milliarden Euro werden. Welche anderen digitalen Märkte sind in Deutschland relevant und welcher Umsatz in diesen Märkten generiert wird, hat Statista visualisiert.