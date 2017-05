Publisher werben sich zu Tode: Jede fünfte Ad Impression ist Native Advertising

12.05.17 Publisher suchen ihr Heil in getarnter Werbung: Laut der Analyse 'The State of Native' von Yahoo ist die Anzahl der Ad Impressions im Native Advertising im globalen Yahoo-Partnernetzwerk im zweiten Halbjahr 2016 von 58 Milliarden auf mehr als 74,5 Milliarden gewachsen. Dabei sei das Werbevolumen um 14 Prozent im Vergleich zur ersten Jahreshälfte gestiegen.