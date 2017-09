ECM-Branche: Acht von zehn Unternehmen erwarten Umsatzplus

04.09.17 Die meisten Unternehmen in der Enterprise-Content-Management-Branche erwarten steigende Umsätze im laufenden Jahr. Für einen Dämpfer sorgt allerdings der Fachkräftemangel.

Die Anbieter von Enterprise-Content-Management-Systemen blicken mit viel Optimismus auf das laufende Jahr. Acht von zehn Unternehmen (80 Prozent) erwarten für die zweite Jahreshälfte steigende Umsätze. 14 Prozent sagen stabile Einnahmen voraus. Nur sechs Prozent der Unternehmen der ECM-Branche gehen von einem Umsatzrückgang aus. Dies zeigt das 12. ECM-Barometer des Digitalverbands Bitkom . Der ECM-Index sinkt leicht um drei Punkte auf 75 und befindet sich damit auf einem stabilen Niveau.73 Prozent der Unternehmen hatten in der ersten Jahreshälfte einen steigenden Auftragseingang, 22 Prozent einen stabilen. 76 Prozent der ECM-Anbieter verzeichneten außerdem steigende Umsatzzahlen, bei 18 Prozent war der Umsatz stabil. Jeweils sechs Prozent hatten in der ersten Jahreshälfte mit fallenden Auftragseingängen und Umsätzen zu kämpfen.Die grundsätzlich optimistischen Geschäftsprognosen wird allerdings durch die Fachkräftesituation getrübt. 56 Prozent der befragten ITK-Unternehmen mit ECM-Geschäft sehen diesen Einflussfaktor als behindernd an. Knapp ein Viertel (24 Prozent) empfinden die Fachkräftesituation sogar als sehr behindernd. Nach einer Bitkom-Studie gibt es branchenübergreifend derzeit 51.000 unbesetzte Stellen für IT-Fachkräfte.