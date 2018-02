IFH Köln: ECommerce-Umsatz wächst bis 2021 auf 80 Milliarden Euro

13.02.18 - Im deutschen E-Commerce ist von Stagnation keine Spur zu sehen, meint das IFH Köln . Das seit Jahren stabile Wachstum von 10 bis 12 Prozent wird sich weiter fortsetzen, so eine aktuelle Prognose, die das Forschungsinstitut auch auf dem Online-Händler-Kongress von Plentymarkets in Kassel (3. März 2018) vorstellen wird. In drei Jahren wird der ECommerce-Umsatz in Deutschland laut IFH Köln dann bei mindestens 80,4 Milliarden Euro liegen. Zum Vergleich: Für 2017 hat der BEVH kürzlich einen ECommerce-Umsatz von rund 58 Milliarden Euro errechnet, ein Plus von 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.