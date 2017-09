Vier von zehn Deutschen wollen den Kühlschrank einkaufen lassen

28.09.17 40 Prozent aller deutschen Konsumenten würden es begrüßen, wenn ein intelligentes Haushaltsgerät, beispielsweise ein Kühlschrank, in ihrem Namen Einkäufe tätigen würde. Das Land ist in dieser Hinsicht gespalten: Ebenfalls 40 Prozent der Befragten gaben zu, dass sie sich nicht wohl dabei fühlen würden, ihren Geräten ein solches Maß an Autonomie zu gestatten.