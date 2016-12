Digitalisierung: Jedes fünfte B2B-Unternehmen steht erst am Anfang

Bild: Oimheidi/ Pixabay

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

(chart: IntelliShop)

Rund 68 Prozent der Entscheider gaben an, dass ihr Unternehmen derzeit keiner konkreten Digitalisierungs-Roadmap folgt. Das Thema Digitalisierung hat in mehr als acht von zehn B2B-Unternehmen aber eine hohe Bedeutung. In 41 Prozent der Unternehmen war ein ECommerce-Projekt Auslöser für die Beschäftigung mit der Digitalisierung.Für den Untersuchungszeitraum September und Oktober beurteilen die befragten Entscheider ihre ECommerce-Umsätze mit einem Indexwert von 154,1 Punkten rund acht Punkte positiver als in den beiden Vormonaten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigt der Indexwert sogar um 15,8 Punkte. Auch der Indexwert für die erwarteten ECommerce-Umsätze der kommenden zwölf Monate unterstreicht mit 175 Punkten, einem Plus von 17,6 Punkten gegenüber dem Vorjahr und einem Zuwachs von knapp zwölf Punkten gegenüber der Vorerhebung, den vorherrschenden Optimismus.