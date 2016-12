Edeka übernimmt Bringmeister, Plus.de und GartenXXL zum Jahreswechsel

Bild: Edeka

12.12.16 Nach der Einigung im Tengelmann -Verkauf - in dem Rewe seine Beschwerde gegen die Ministererlaubnis für den Verkauf der Gruppe an den Konkurrenten Edeka zurückgezogen hat - gehen auch die E-Stores von Tengelmann Plus.de sowie der Lieferdienst Bringmeister an Edeka. Die Übernahme soll bereits am 1. Januar 2017 abgeschlossen sein, berichtet Bringmeister.