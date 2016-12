Couponing: Vier von zehn Deutschen wollen Gutscheine für Onlineshops verschenken

12.12.16 79 Prozent der Deutschen wollen in diesem Jahr digitale Geschenken an Weihnachten verschenken. Vor allem digitale Gutscheine und Guthaben sind gefragt.

Laut repräsentativer Bitkom wollen vier von zehn Befragten (37 Prozent) einen Gutschein für einen Onlineshop verschenken. Mehr als jeder Vierte (27 Prozent) plant, Freunde oder Familienmitglieder mit Guthaben für Prepaid-Karten von Mobiltelefonen zu beschenken. Ein Klassiker im Weihnachtsgeschäft sind digitale Spiele: Jeder Dritte (33 Prozent) will Computer- oder Videospiele verschenken.Auch der Trend hin zum Video-Streaming spiegelt sich in der Wahl der Weihnachtsgeschenke wider: fünf Prozent wollen ein Abo für Online-Unterhaltungsangebote wie Netflix oder Amazon Prime verschenken. Deutlich zurückgegangen ist die Zahl derer, die Filme und TV-Serien auf DVD oder Blue-Ray Disc verschenken wollen. Waren es im Jahr 2015 noch 19 Prozent, sind es in diesem Jahr nur noch 11 Prozent. Jeweils jeder Fünfte will Freunde und Familie mit einer Hörbuch-CD (21 Prozent) oder einer Musik-CD (20 Prozent) erfreuen.