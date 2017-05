Dmexco schafft die Gratis-Tickets ab

23.05.17 In der Vergangenheit bot die Dmexco jedes Jahr Gratis-Tickets an, bevor die Eintrittskarten vor der Veranstaltung im Wochentakt teurer wurden. Dieses Jahr wird das anders: Wie iBusiness auf Anfrage bestätigt wurde, schafft die Messe die Gratis-Tickets komplett ab. Wer nach Köln will muss zahlen.