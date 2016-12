Digitale-Transformation: KPS übernimmt Saphira Consulting

Bild: geralt/ Pixabay

12.12.16 Die auf den Handel spezialisierte Unternehmensberatung KPS übernimmt Saphira Consulting A/S , ein SAP-Systemhaus in Skandinavien. Saphira fusioniert zum 1. Januar 2017 mit der dänischen KPS-Tochter und firmiert künftig als KPS Consulting A/S. Mit der Übernahme will KPS seine Position als Anbieter im Bereich Digitale Transformation in Nordeuropa stärken.