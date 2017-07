Marktplatz: Galeria Kaufhof setzt auf Tradebyte

20.07.17 ECommerce-Plattformen sind derzeit groß im Kommen. Auch Kaufhof Galeria will von diesem Trend profitieren. Durch eine Zusammenarbeit mit dem Marktplatz-Enabler Tradebyte will das Unternehmen sein Dropshipment-Partner-Programm nun weiter vorantreiben und als geschlossene Online-Plattform sowohl Kundenkreis als auch Sortimente erweitern.

Tradebyte übernimmt die Anbindung der Fremdsortimente, das Handling der Datenströme zwischen Galeria Kaufhof, Kunde und Partner.Bislang hat der Onlineshop von Galeria Kaufhof rund 250.000 Artikel von ca. 1.000 Marken gelistet. In Zukunft sollen diese Zahlen wachsen. Allein bis Ende 2017 will das Unternehmen 20 weitere Handelspartner integrieren, in den nächsten fünf Jahren sollen es 600 werden, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.