Digitalisiering: Bank-Filialnetz dünnt aus

Onlinebanking führt zu einem Filialrückgang von Banken und Sparkassen

09.10.17 Die Digitalisierung lässt Bankfilialen verschwinden - dabei zieht das Tempo an, mit dem die Standorte dicht machen: Seit 2000 haben rund 10.000 der einstmals 38.000 Filialen dicht gemacht, in 2014 und 2015 waren es alleine 2.200, berichtet die Förderbank KfW , die zwei Hauptgründe für den Rückgang identifiziert: Neben der steigenden Online-Migration von Bankgeschäften sei auch der Bevölkerungsrückgang in manchen Regionen verantwortlich, der zu verringerter Nachfrage führe.