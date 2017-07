Millionen-Preisgelder: Das sind die höchstdotiteren ESport-Turniere

Bild: Valve

So waren bei " The International 2016 " - einem Dota 2-Turnier in Seattle - insgesamt 21 Millionen US-Dollar zu holen. Erfolgreiche Spieler macht das Gaming auf Spitzenniveau bereits heute zu Millionären. Und das Ende des Aufwärtstrends ist bislang nicht abzusehen. Bis 2020 soll das eSport-Publikum weltweit auf fast 6000 Millionen Zuschauer anwachsen. Entsprechend werden sich Preisgelder und Umsätze in den kommenden Jahren entwickeln.