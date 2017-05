Reifegrad-Analyse: Baumärkte sind online gut aufgestellt

Bild: Markus Howest

Der Reifegrad eines Onlineshops wird anhand unterschiedlicher Kriterien gemessen, die dazu beitragen, den Einkauf für den Kunden komfortabel, sicher und angenehm zu machen. Über die Hälfte der analysierten Online-Baumärkte erfüllen diese Kriterien bereits sehr gut, wie der Onlineshop-Maturity-Index (OMI) zeigt. Diese Anbieter haben mit einem OMI-Wert von mehr als 100 Punkten die höchste Entwicklungsstufe erreicht und können somit als "Shopping-Highlights" bezeichnet werden. Spitzenreiter im OMI-Ranking ist der Onlineshop von Obi mit 123,25 OMI-Punkten, gefolgt von Hornbach.de (121,75 OMI-Punkte) und Norax.de (116 OMI-Punkte).Weitere 35 Prozent der analysierten Online-Baumärkte landen mit 80 bis 99 OMI-Punkten in der zweitbesten Reifegradstufe "Fine Shopping-Experience". Die restlichen zehn Prozent der untersuchten Shops erfüllen zumindest alle Standardansprüche.Um zu ermitteln, in welchen Bereichen die Top 10 der reifsten Online-Baumärkte im Durchschnitt besonders gut abschneiden, wurden deren OMI-Ergebnisse in Relation zu den maximal zu erreichenden Punkten der jeweiligen Kategorie gesetzt. Mit 15,8 von 17 erreichbaren Punkten (93 Prozent) zeigen die Top-10-Shops, dass sie im Bereich "Bestellung" bereits ausgesprochen weit entwickelt sind. Ein sehr gutes Ergebnis spiegelt der Branchenindex auch in der Kategorie "Suche" (18,6 von max. 21 Punkten bzw. 89 Prozent) wider. Im Bereich "Benutzerführung & Benutzerfreundlichkeit" (22,5 von max. 30 Punkten bzw. 75 Prozent) haben die Shops ebenso ihre Hausaufgaben gemacht. Im Bereich "Omnichannel" ist mit 2,9 von 6 Punkten (48 Prozent) bei den Top 10 allerdings noch Luft nach oben.Ranking Top 10 (OMI-Wert max.150)