Jeder dritte nutzt Video-Streamingdienste

Bild: Netflix

Lag der Anteil der Nutzer von Videostreamingdiensten in 2016 noch 22 Prozent, sind es in diesem Jahr bereits 30 Prozent - eine Steigerung um mehr als ein Drittel. Lineares Fernsehen ist mit 65 Prozent zwar unverändert auf Platz eins, büßt aber gegenüber dem Vorjahr (71 Prozent) deutlich ein.Der Durchschnittsdeutsche schaut zuhause und allein: Bei all der Flexibilität schauen die meisten Nutzer (81 Prozent) Online-Videos dennoch vor allem zuhause. Online-Videos in Bus und Bahn sind mit zehn Prozent Anteil deutlich weniger verbreitet. Die meisten Befragten (42 Prozent) schauen Online-Videos am liebsten alleine, 35 Prozent vorzugsweise mit ihrem Partner.