Whatsapp in Deutschland beliebter als Facebook

07.12.17 Bei Facebook und Twitter ist eine Stagnation in der Reichweite zu verzeichnen. Auch andere Communitys wie Instagram verzeichnen in Deutschland kaum eine Entwicklung in ihren Reichweiten. Der Messenger-Dienst WhatsApp hingegen, der als Instant-Messagingdienst startete und zunehmend Community-Eigenschaften bietet, steigert seine Reichweite dagegen kontinuierlich, so die Zahlen aus der ARD/ZDF-Onlinestudie