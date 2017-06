Studie: 70 Prozent der Deutschen nutzen Online-Payment

27.06.17 Das schwedische FinTech-Unternehmen Trustly hat in der europaweiten Studie " The State of Online Banking " das Verbraucherverhalten von Bankkunden untersucht: Während das Vertrauen in Banken allgemein nicht sehr hoch ist, vertrauen die Kunden europaweit ihrer Hausbank.

Bild: Paydirekt

So sind 83 Prozent der Deutschen mit ihrer Hausbank zufrieden und ebenfalls 83 Prozent vertrauen der Hauptbank. Im europäischen Vergleich liegen die Werte beim Thema Vertrauen zwischen 79 Prozent (Schweden) und 86 Prozent (Niederlande).Insgesamt haben die Deutschen im Durchschnitt 1,55 Bankkonten und liegen damit europaweit im Mittelfeld. Die Online-Studie wurde von dem schwedischen Marktforschungsinstitut Nepa in sieben Ländern durchgeführt (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien und Schweden). In jedem Land wurden über 1.000 Personen im Alter zwischen 18 und 66 Jahren befragt.Die Studie untersuchte insbesondere das Verhalten der Online Banking-Kunden, um erstmals einen umfassenden Einblick über die Verbraucher-Präferenzen zu erhalten. In Deutschland zahlen 86 Prozent der Online Banker ihre Rechnungen online und 58 Prozent überweisen online Geld auf andere Konten. 71 Prozent der Deutschen sagen, dass die Banken einen sicheren Online Banking-Service bereitstellen. Deutschland steht hier allerdings im europaweiten Vergleich an vorletzter Stelle.Die Befragten gaben auch Auskunft darüber, welche Zahlungsmethoden sie in den vergangenen zwölf Monaten beim Online-Einkauf genutzt haben. Eine besonders weit verbreitete Methode in Deutschland ist das Online-Bezahlverfahren, das über das Online-Konto abgewickelt wird. 70 Prozent nutzten dieses Verfahren. 58 Prozent forderten eine physische Rechnung an und 52 Prozent verwendeten ein E-Wallet-System. 42 Prozent haben ihre Kreditkarte genutzt und 25 Prozent bezahlten über eine elektronische Rechnung. Online-Bezahlverfahren sind ebenfalls weit verbreitet in Schweden (68 Prozent), Frankreich (54 Prozent) und den Niederlanden (45 Prozent).