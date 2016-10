Funke-Mediengruppe kauft Clickbait-Schleuder Heftig.co

27.10.16 Was die Funke-Mediengruppe (" WAZ ") mit dem Potsdamer Start-up Media Partisans (früher DS Ventures) macht, ist beeindruckend. Was jetzt mit dem Betreiber von weltweit 20 Publishing-Plattformen - darunter etwa die Viralschleuder Heftig.com geschieht, treibt uns zu Tränen. Vor allem das Vorletzte.

"Die beiden Media-Partisans-Gründer Michael Glöß und Peter Schilling bleiben mit einem relevanten Anteil an dem Unternehmen beteiligt und führen es operativ weiter. Über die exakte Höhe der FUNKE-Beteiligung sowie den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart," teilte das Unternehmen mit Heftig.co ist in Europa nach eigenen Angaben Marktführer für Social-Media-Publikationen und betreibt Portale auch in Brasilien und Japan.Mit Plattformen wie Berlinlive.de und Thueringen24 besitzt das Verlagshaus bereits eine Reihe von Online-Formaten. Clickbaiting - also das Zuckerwatteformat des Journalismus - betrieb die Gruppe allerdings bisher nicht.