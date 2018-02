Jeder Zweite ist genervt von TV und Online-Werbung

Fernsehwerbung stört jeden zweiten Zuschauer (50 Prozent) - manche sogar sehr. Der Anteil derer, die sich durch Werbung im Internet, also per E-Mail, in sozialen Medien oder auf Webseiten gestört fühlen, liegt laut aktueller Umfrage von Omniquest allerdings ebenfalls bei 50 Prozent.