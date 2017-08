Publishing: Bezahlung nach Beliebtheit bei medium.com

24.08.17 Die Online-Publishing-Plattform Medium.com bezahlt ihre Autoren künftig nach Beliebtheit bei der Leserschaft, die durch social Signals ermittelt wird. The Verge berichtet: Wer die meisten 'Claps' (Medium.coms Äquivalent zum Like) bekommt, erhält einen größeren Anteil an der Honorarausschüttung. Bislang hatte Medium.com die von den Nutzern gezahlten Abo-Gebühren unter den Autoren verteilt, deren Artikel die Nutzer gelesen hatten. Nun bekommt mehr, wer mehr 'Claps' hat - eine Neugewichtung der Content-Honorierung nach Popularität.