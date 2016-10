Bei Mastercard kann man jetzt per Selfie bezahlen

04.10.16 Mastercard bietet ab sofort eine App für biometrische Bezahlverfahren an. Mit 'Identity Check Mobile' sollen Passworteingaben beim Online-Shopping entfallen. Diese neue Zahlungstechnologie nutzt für die Verifizierung der Identität von Karteninhaber biometrische Verfahren, wie Fingerabdrucksensor oder Gesichtserkennung.

Die Einführung der Technologie erfolgt basierend auf Studien, die gezeigt haben, dass die Verbraucher in Europa im Vergleich zu den derzeit verwendeten passwortbasierenden Systemen mittlerweile biometrische Zahlungsverfahren bevorzugen.



Nach Tests in den Niederlanden, den USA und Kanada startet Mastercard diese Technologie nun in Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlande, Großbritannien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland.

