Lauschende Lautsprecher: Ambient-Intelligence à la Echo wird Milliardengeschäft

Bild: Amazon 'Oh, schau mal unsere Privatsphäre ruft an - sie lebt jetzt in Seattle:'

04.10.16 Smarte Lautsprecher mit Agenten-Funktion, wie etwa Amazons Echo, sollen in den nächsten paar Jahren zu einem Milliardengeschäft werden, prognostizieren die Analysten von Gartner : In 2020 soll der weltweite Umsatz damit 2,1 Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Euro) betragen - damit hätten 3 von 100 Haushalten (3,3 Prozent) ein solches Ambient-Intelligence-Endgerät daheim. In 2015 machten smarte Lautsprecher gerade mal 360 Millionen Dollar Umsatz (322 Millionen Euro).