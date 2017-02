GfK-Studie: Zwei von drei Shoppern nutzen Produktbewertungen

09.02.17 Zwei Drittel aller Bundesbürger erkundigen sich vor verbindlichen Kaufentscheidung über Bewertungen im Netz. Junge Käufer informieren sich zudem gerne in Blogs und Foren.

Zwei Drittel (66,4 Prozent) der Bundesbürger habe vor einer Kaufentscheidung schon einmal Bewertungen und Erfahrungsberichte im Internet genutzt. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen GfK -Umfrage im Auftrag der Digital-Agentur Greven Medien . Ein Drittel (31,9 Prozent) aller Befragten gab zudem an, dass Bewertungen in Online-Portalen ihre Entscheidung stark bis sehr stark beeinflussen.Eine bedeutendere Rolle wird allerdings der Meinung von Freunden und Bekannten zugesprochen: Jeder Zweite (47,8 Prozent) lässt sich von vertrauten Personen von einem Produkt oder einer Dienstleistung überzeugen. Unabhängige Vergleichstests wird von 42,9 Prozent der Befragten eine bedeutende Rolle zugesprochen. Befragte in der Altersgruppe von 20 bis 29 Jahren vertrauen der Umfrage zufolge besonderes auf Blogs und Foren, denen jeder Zweite (51,6 Prozent) eine hohe Bedeutung zuspricht.