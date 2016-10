Deutsche Konsumenten bevorzugen Onlinebanking-Zahlarten im E-Commerce

28.10.16 Wie shoppen Deutsche am liebsten online? Wie sieht es mit der Verbreitung von Smartphones aus und welche Zahlungsmethoden nutzen sie am liebsten? Der Bezahlanbieter PPRO Group ist diesen Fragen nachgegangen und gibt in seinem "Payments & E-Commerce Report Western Europe 2016" einen Einblick in die Eigenschaften und das Verhalten der Online-Shopper in Deutschland und Westeuropa.