United Internet AG schluckt Drillisch AG

Dazu will United Internet seine Sparte '1&1 Telecommunication' (bewertet mit 5,85 Milliarden Euro) über zwei Kapitalerhöhungen in die Drillisch AG einbringen und so zunächst die Mehrheit an dem TecDax-Unternehmen erwerben. Die restlichen Aktionäre des Unternehmen sollen rausgekauft werden - sofern die Kartellbehörden zustimmen.