Payment: Google sortiert seine Bezahldienste neu

10.01.18 Google will seine mobilen Bezahldienste stärken, unter einem Dach zusammenfassen und von Android lösen. Aus Android Pay und Google Wallet wird daher Google Pay. Das neue Bezahlsystem soll erstmals auch für iPhone verfügbar sein. In Deutschland startet das neue Angebot jedoch zunächst noch nicht.

Bild: Apple

Bislang fristen Google Wallet und Android Pay eher ein Nischendasein in der Paymentlandschaft. Um dies zu ändern, will Google nun sein Portfolio unter dem Namen Google Pay straffen. Zudem wird die bislang enge Bindung an das Betriebssystem Android aufgegeben. Google Pay soll in Zukunft auch auf iPhones nutzbar sein.In den USA hat Google Pay zudem einige (hierzulande allerdings weniger relevante) Partner bekannt gegeben - unter Airbnb und Instacart . Weitere Partner sollen folgen.Zu einem Deutschlandstart hat sich das Unternehmen in seinem Blogpost allerdings nicht geäußert. Deutsche Anbieter und Kunden müssen also wohl noch etwas Geduld mitbringen.