ITU: Internetzugänge weltweit stagnieren

Bild: Leslie McBride (USAID)

Der Anteil der Internetnutzer an der Gesamtbevölkerung weltweit stagniert laut einem Bericht der UN-Telecom-Organisation ITU . Wie im vergangenen Jahr gehen in diesem Jahr 47,1 Prozent der Menschen online. In Europa stieg der Anteil den Schätzungen zufolge nur unwesentlich von 79,1 auf 79,5 Prozent. Eine Rückgang gab es dagegen in n Afrika, wo der Anteil der Internetnutzer von 25,1 auf 21,8 Prozent sankt. Grund könnte sein, dass das Bevölkerungswachstum größer ist als die Zunahme an Internetzugängen, erklärte die ITU.Unter den 15 bis 24-Jährigen ist die Internetnutzung deutlich verbreiteter als in der Gesamtbevölkerung: In Europa sind es 95,7 Prozent, in Afrika immerhin 40,3 Prozent. Insgesamt sind 830 Millionen Menschen in diesem Alter online, 40 Prozent davon leben in China und Indien.