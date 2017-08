VR? KI? Roboter? Warum wir vielleicht doch alleine im Universum sind

Das Fermi-Paradoxon: "Wenn es so viele bewohnbare Planeten im All gibt, warum haben uns noch keine Aliens besucht?" Unsere technische Entwicklung der vergangenen Jahre hat in den vergangenen Monaten einige neue Erklärungsmodelle auf den Plan gebracht. Und warnende Stimmen, unter anderem von Stephen Hawkins und Elon Musk.