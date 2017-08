Matratzen-Umtausch im Onlinehandel: Richter legen sich nochmal hin

Bild: Herbert Ponting

25.08.17 Sie saugt etwa einen halbe Liter Schweiß pro Nacht auf - also sollte man sie doch eigentlich nicht umtauschen dürfen, oder? Wir werden vorerst nicht erfahren, ob Shops gebrauchte Matratzen zurücknehmen müssen oder ob die Befreiung von der Umtauschpflicht für Hygieneartikel gilt, denn die Richter des BGH waren entweder zu müde oder hatten andere Gründe und gaben das Verfahren an den EuGH weiter. Bis eine Entscheidung vorliegt, wird also noch Zeit vergehen. Geklagt hatte ein Kunde, der eine ausgepackte und benutzte 1.000-Euro-Matratze retourieren wollte, berichtet Wortfilter