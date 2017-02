Big-Data-Projekte noch nicht in den Unternehmen angekommen

20.02.17 Wie weit ist das Thema Big Data wirklich? Hat das Konzept bereits Einzug in den Projektmarkt gehalten und sind aus den Trend-Visionen bereits wirkliche Projekte entstanden? Oder ist Big Data immer noch ein Buzzword? GULP , Personaldienstleister in den Bereichen IT, Engineering und Finance, hat dazu Freiberufler um ihre Einschätzung gebeten. Deren Fazit: Big Data ist zwar kein Buzzword mehr, trotzdem fehlt es noch an tatsächlichen Projekten.

Die befragten Freiberufler haben keinen Zweifel daran, dass Big Data ein wichtiges Trend-Thema ist: 92,8 Prozent sind der Meinung, dass es in den nächsten fünf Jahren eine wichtigere Rolle spielen wird. Doch die Umsetzung in die Realität sieht aktuell noch anders aus: Zwei Drittel (67,7 Prozent) der befragten Freiberufler waren bisher noch nicht an einem Big Data Projekt beteiligt. Als Gründe nannten 78,3 Prozent fehlende Aufträge in diesem Bereich. Nur 4,5 Prozent stimmen voll und ganz der Aussage zu, dass Big Data in den Unternehmen bereits angekommen sei. Immerhin 38,8 Prozent gaben hier zumindest teilweise ihr Einverständnis.