Mobilität: Jeder Vierte glaubt, das eigene Auto wird überflüssig

25.08.17 Jeder Zweite (47 Prozent) kann sich vorstellen, künftig ein selbstfahrendes Dienstleistungskonzept in Anspruch zu nehmen wie Robotertaxis oder selbstfahrende Busse. Der Bedarf an eigenen Fahrzeugen wird also in der Zukunft sinken, wie die aktuelle Studie von YouGov 'Fahrerlos auf Kurs' und dem Center of Automotive Management (CAM) zeigt.