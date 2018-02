Valentinstag: Europäer schenken Dessous, Engländer Wein

14.02.18 - Liebe, Sex und Erotik sind für unterschiedliche Länder am Valentinstag auch online unterschiedlich, wie eine Studie zeigt. ContentSquare hat 10 Millionen Onlinekäufe ausgewertet, um zu sehen, was Europäer, Engländer und US-Amerikaner zum Valentinstag verschenken: Auf dem europäischen Festland liegen Dessous ganz weit vorne, bei den Amis sind es Süßigkeiten und die Engländer investieren in Wein

von Joachim Graf