Umfrage Neukunden-Akquise: Wie Agenturen 2017 Kunden gewinnen

21.02.17 Neukundengewinnung ist eines der zentralen und zugleich der schwierigsten Themen im Agenturgeschäft. Um die erfolgversprechendsten Strategien zu ermitteln, untersucht iBusiness, welche Methoden im kommenden Jahr an Bedeutung gewinnen und welche zu den Verlierern zählen. Machen Sie mit!

Umfrage: Agentur-Akquise 2017: Welche Mittel setzen Sie in diesem Jahr ein? In dieser Frage geht es darum, welche Methoden Sie zur Neukundengewinnung im laufenden Jahr einsetzen werden.



Bitte vergeben Sie einen Wert zwischen 3 ('Werde die Methode intensiv nutzen') und 1 ('Werde die Methode wenig nutzen'). Verwenden Sie 0, wenn Sie die Methode gar nicht verwenden. Bewerbung auf Ausschreibung / Pitch-Teilnahme 3 2 1 0 Content-Marketing / Blog / Homepage 3 2 1 0 Messestand 3 2 1 0 Whitepaper / Leadgenerierung 3 2 1 0 Messe- oder Konferenzpräsenz, Networking-Opportunity 3 2 1 0 Speakership-Opportunity auf Konferenz, Messe, Veranstaltung 3 2 1 0 Search Engine Marketing (SEM) 3 2 1 0 EMail-Marketing 3 2 1 0 Telefon-Kaltakquise 3 2 1 0 Social-Media-Marketing 3 2 1 0 Direktmarketing per Brief 3 2 1 0 Webinar / Leadgenerierung 3 2 1 0 Folgeauftrag von Bestandskunden 3 2 1 0 Online-Display-Kampagnen 3 2 1 0 Außendienst 3 2 1 0 Tool zur Online-Leadqualifizierung 3 2 1 0 Pressearbeit 3 2 1 0 Persönliche Empfehlungen 3 2 1 0 Aktive Altkunden-Reaktivierung 3 2 1 0

Das Agenturgeschäft wird nicht einfacher: Neue Dienstleister drängen auf den Markt, alte formieren sich neu. Und auch die Ansprüche der Kunden ändern sich: Wer gestern noch umfangreiche Agenturdienstleistungen nachfragte, will morgen schon das Alltagsgeschäft nach in-house verlagern.In diesem Umfeld müssen sich Agenturen nicht nur strategisch ständig neu erfinden - die müssen auch permanent auf der Suche nach Neukunden sein. Um die besten Methoden dafür vorzustellen, erstellt iBusiness einen umfangreichen Marktmonitor über die gesamte Agenturbranche, der erfolgreiche Akquise-Methoden identifiziert. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe und wollen von Ihnen wissen: Welche Modelle werden im kommenden Jahr Ihrer Meinung nach am meisten an Bedeutung gewinnen, welche werden zu den Verlierern zählen? Und: Welche Methoden setzen Sie selbst ein?Machen Sie jetzt mit - und Ihre Meinung zählt! Das Ausfüllen des Fragebogens dauert