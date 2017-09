Jeder Zweite will einen Internetminister

06.09.17 Die Deutschen begrüßen die Einrichtung eines Internet-Ministeriums. Laut einer Umfrage von Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag von Eco - Verband der Internetwirtschaft e.V. sind 48 Prozent der Deutschen für ein solches Ministerium. Über die Hälfte (57 Prozent) der Deutschen gab in der aktuellen eco-Umfrage an, dass die Digitale Agenda in der neuen Legislaturperiode (2017 - 2021) fortgeschrieben oder neu aufgelegt werden sollte. Nur 12 Prozent der Befragten sprachen sich ausdrücklich dagegen aus. Fraglich ist, ob die alle Lebens- und Politikbereiche durchziehende digitale Transformation in einem vertikal angelegten Ministerium abgebildet werden kann - und nicht eher in jedes Ministerium separat integriert werden müsste.