Online-Shopping: Baden-Württemberger kaufen die teuersten Weihnachtsgeschenke

In den Stadtstaaten wird weniger ausgegeben

Die durchschnittlichen Ausgaben für Weihnachtsgeschenke unterscheiden sich zwischen einzelnen Bundesländern um bis zu 21 Prozent. Baden-Württemberger haben im vierten Quartal 2016 mit durchschnittlich 122 Euro bislang die teuersten Produkte bestellt, am wenigsten haben Berliner mit 101 Euro je Artikel ausgegeben. hat der Marktplatz Check24.de in einer Datenanalyse herausgefunden.Unabhängig vom Wohnort kaufen die Deutschen am liebsten zwischen 20 und 21 Uhr online ein. Es gibt aber regionale Tendenzen: Kunden aus Berlin und Hamburg bestellen häufiger als andere nachts. Morgens dagegen ist der Anteil der Bestellungen aus Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt überdurchschnittlich groß.Über 100 Euro je Artikel haben Kunden im vierten Quartal 2016 im Check24-Shopping-Bereich. Im Schnitt am meisten kostete der einzelne Artikel bei Kunden aus Baden-Württemberg (122 Euro), Brandenburg (120 Euro), Bayern und Mecklenburg-Vorpommern (je 118 Euro).Beim vorweihnachtlichen Online-Shopping geben Berliner mit 101 Euro je Produkt am wenigsten aus. Auch in Hamburg und im Saarland (je 104 Euro) sowie in Nordrhein-Westfalen (105 Euro) sind die einzelnen Weihnachtsgeschenke im Durchschnitt günstiger als in anderen Bundesländern.