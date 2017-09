Branche und Sexismus: Programmierer in Film und Fernsehen sind selten weiblich

06.09.17 Laut einer gemeinsamen Studie von Google und der Universität von Südkalifornien sind Frauen in Filmen und Serien über Computerwissenschaft ähnlich unterrepräsentiert wie in der echten IT. Google sieht einen Zusammenhang zwischen dem Mangel an fiktionalen Vorbildern und der realen weiblichen Minderheitenrolle in der Programmierer-Branche.