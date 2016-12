Mieten statt kaufen: Verleihangebot Otto Now gestartet

Bild: Wirecard

Junge Zielgruppe im Visier

Kurz vor Weihnachten hat der Hamburger Onlinehändler Otto noch Zeit gefunden, sein bereits im September angekündigtes Mietprogramm Otto Now zu starten. Kunden können dort Produkte wie Fernseher, Waschmaschinen, Tablets, Kaffeemaschinen, aber auch Drohnen und E-Bikes für ein monatliches Entgeld mieten statt kaufen. Die Mindestmietdauer beträgt immer drei Monate, danach kann monatlich gekündigt werden. Nach zwölf Monaten ist ein Rabatt vorgesehen. Ein Miet-Kauf ist dagegen bei dem derzeit noch als Beta-Programm gekennzeichnetem Angebot nicht angedacht.Der Kunde kann dafür Geräte erwarten, die "wie neu sind, professionell gereinigt und funktionsfähig". Im Mietpreis enthalten ist der normale Verschleiß. Beschädigungen am Gerät sind dagegen nicht abgedeckt.Unter anderem kann man sich eine Playstation 4 für 14,99 Euro im Monat mieten, ein Samsung Galaxy S7 Edge für 32,99 Euro oder ein Surface Pro 4 für 49,99.Otto Now adressiert insbesondere junge Leute. In der Pressemitteilung wird als Beispielkunde ein Student genannt, der in einer WG ohne Waschmaschine wohnt. Statt in den Waschsalon zu gehen, kann sich die WG zukünftig eine Waschmaschine mieten und die Kosten teilen. Auch junge Familien mit Kindern, deren Ansprüche sich häufig ändern, oder Early Adopter, werden als Beispielkunden genannt."Die Idee, Produkte auf Zeit zu besitzen und lediglich zu mieten, hat in Deutschland ein neues Level erreicht. Es ist jetzt der richtige Moment, die Bereitschaft der Konsumenten für Mietangebote zu testen", glaubt Vertriebs-Chef Marc Opelt . "Getreu dem agilen Projektvorgehen Ottos testet das Team seine Ergebnisse in einem frühen Stadium live im Markt, sodass Otto Now bereits seit heute als Beta-Version zu sehen ist", sagt Marc Opelt, Bereichsvorstand Vertrieb.